21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 20:55

В Днепре пара продавала наркотики: хоронили запрещенные вещества в розетках

23 октября 2025, 20:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре сожители организовали наркобизнес. Они искали клиентов через Telegram-каналы, а нелегальный товар посылали по почте или делали "закладки"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 26-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Они продавали наркотики по почтаматам. У них дома нашли слип-пакеты с наркотиками, подготовленные к сбыту и спрятанные в розетках, более 300 граммов наркосодержащих веществ, весы, курительное устройство и другие вещественные доказательства.

Злоумышленники получили подозрения. Следствие продолжается.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики Днепр
Во Львове "нарко-бизнесмены" вырастили каннабису более чем на 3 миллиона
22 октября 2025, 19:46
В Ровенской области мужчина зарабатывал на наркотиках
17 октября 2025, 17:55
В Полтавской области задержали мужчину, который торговал наркотиками
16 октября 2025, 19:35
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11
Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении
23 октября 2025, 23:00
ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59
С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39
В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31
Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22
В Харькове отстроили поврежденную россиянами школу
23 октября 2025, 22:11
В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »