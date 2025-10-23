Фото: Нацполиция

В Днепре сожители организовали наркобизнес. Они искали клиентов через Telegram-каналы, а нелегальный товар посылали по почте или делали "закладки"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 26-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Они продавали наркотики по почтаматам. У них дома нашли слип-пакеты с наркотиками, подготовленные к сбыту и спрятанные в розетках, более 300 граммов наркосодержащих веществ, весы, курительное устройство и другие вещественные доказательства.

Злоумышленники получили подозрения. Следствие продолжается.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.