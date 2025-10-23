21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 20:55

У Дніпрі пара продавала наркотики: ховали заборонені речовини в розетках

23 жовтня 2025, 20:55
Фото: Нацполіція
У Дніпрі співмешканці організували нарко-бізнес. Вони шукали клієнтів через Telegram-канали, а нелегальний товар надсилали поштою або робили "закладки"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 26-річну жінку та 29-річного чоловіка. Вони продавали наркотики через поштомати. У них вдома знайшли сліп-пакети з наркотиками, підготовлені до збуту та сховані у розетках, понад 300 грамів нарковмісних речовин, ваги, пристрій для куріння та інші речові докази.

Зловмисники отримали підозри. Слідство триває.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
