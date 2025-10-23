Фото: Нацполіція

У Дніпрі співмешканці організували нарко-бізнес. Вони шукали клієнтів через Telegram-канали, а нелегальний товар надсилали поштою або робили "закладки"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 26-річну жінку та 29-річного чоловіка. Вони продавали наркотики через поштомати. У них вдома знайшли сліп-пакети з наркотиками, підготовлені до збуту та сховані у розетках, понад 300 грамів нарковмісних речовин, ваги, пристрій для куріння та інші речові докази.

Зловмисники отримали підозри. Слідство триває.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.