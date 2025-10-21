В Кривом Роге пенсионер застрелился у себя дома
В Кривом Роге правоохранители зафиксировали очередной случай самоубийства среди пожилых людей. В одном из домов на 44-м квартале обнаружили тело 70-летнего мужчины с огнестрельным ранением, которое оказалось смертельным
Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на телеграмм-канал "Свои", передает RegioNews.
По предварительным данным, пенсионер проживал с гражданской женой и работал на почте. Тело мужчины нашли в постели.
Причины и обстоятельства самоубийства выясняют правоохранители.
Напомним, недавно в Кривом Роге 25-летний правоохранитель совершил самоубийство, выстрелив из табельного оружия. Его тело обнаружили в служебном автомобиле возле одного из кладбищ города.
