В Кривом Роге пенсионер застрелился у себя дома

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Кривом Роге правоохранители зафиксировали очередной случай самоубийства среди пожилых людей. В одном из домов на 44-м квартале обнаружили тело 70-летнего мужчины с огнестрельным ранением, которое оказалось смертельным

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на телеграмм-канал "Свои", передает RegioNews.

По предварительным данным, пенсионер проживал с гражданской женой и работал на почте. Тело мужчины нашли в постели.

Причины и обстоятельства самоубийства выясняют правоохранители.

Напомним, недавно в Кривом Роге 25-летний правоохранитель совершил самоубийство, выстрелив из табельного оружия. Его тело обнаружили в служебном автомобиле возле одного из кладбищ города.