У Кривому Розі пенсіонер застрелився у себе вдома

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кривому Розі правоохоронці зафіксували черговий випадок самогубства серед літніх людей. У одному з будинків на 44-му кварталі виявили тіло 70-річного чоловіка з вогнепальним пораненням, яке виявилося смертельним

Про це інформує "Відомо" із посиланням на телеграм-канал "Свої", передає RegioNews.

За попередніми даними, пенсіонер проживав із цивільною дружиною та працював на пошті. Тіло чоловіка знайшли у ліжку.

Причини та обставини самогубства наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі 25-річний правоохоронець вчинив самогубство, вистреливши з табельної зброї. Його тіло знайшли у службовому автомобілі біля одного з кладовищ міста.