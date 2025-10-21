08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
01:55  21 жовтня
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 09:11

У Кривому Розі пенсіонер застрелився у себе вдома

21 жовтня 2025, 09:11
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі правоохоронці зафіксували черговий випадок самогубства серед літніх людей. У одному з будинків на 44-му кварталі виявили тіло 70-річного чоловіка з вогнепальним пораненням, яке виявилося смертельним

Про це інформує "Відомо" із посиланням на телеграм-канал "Свої", передає RegioNews.

За попередніми даними, пенсіонер проживав із цивільною дружиною та працював на пошті. Тіло чоловіка знайшли у ліжку.

Причини та обставини самогубства наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі 25-річний правоохоронець вчинив самогубство, вистреливши з табельної зброї. Його тіло знайшли у службовому автомобілі біля одного з кладовищ міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кривий Ріг пенсіонер самоубивство поліція
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 08:29
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
21 жовтня 2025, 08:22
На Буковині пенсіонер ножем вбив товариша
20 жовтня 2025, 21:45
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Львівщині: нетверезий водій збив пенсіонера
21 жовтня 2025, 10:16
Харків після авіаудару: зросла кількість постраждалих
21 жовтня 2025, 09:58
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів і десятки одиниць техніки, – Генштаб
21 жовтня 2025, 09:26
Масова атака дронів: частково знеструмлено Чернігів і північ області
21 жовтня 2025, 08:54
На Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі
21 жовтня 2025, 08:43
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 08:29
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
21 жовтня 2025, 08:22
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом "Нас обманули"
21 жовтня 2025, 07:51
Чернігів залишився без води після атаки російських дронів
21 жовтня 2025, 07:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »