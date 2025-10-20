Фото: Нацполиция

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении убившего человека человека. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 24 мая в Черновцах. 74-летний мужчина выпивал алкоголь с 52-летним знакомым. Впоследствии между ними произошла ссора. В ходе конфликта старший нанес младшему два удара кухонным ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

"Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры собрали достаточное количество обоснованных доказательств и направили обвинительный акт в отношении злоумышленника в суд. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

