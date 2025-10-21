08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние

Фото: Национальная полиция
На Закарпатье продолжается расследование двойного убийства, которое произошло 12 октября в селе Каменское

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители установили и задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве супругов пенсионеров. Во время обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, в том числе одежда со следами крови.

По результатам расследования выяснилось, что мужчина действовал не один. К преступлению, вероятно, причастны еще двое 15-летних жителей села, которые уже доставлены в полицию и получили уведомление о подозрении.

По версии следствия, все трое действовали по предварительному сговору.

Полиция будет настаивать на безальтернативном содержании несовершеннолетних под стражей.

Как известно, 42-летний подозреваемый уже находится в следственном изоляторе. Всем трем грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, тела пенсионеров нашел их односельчанин. По словам полицейских, на телах 87-летнего мужа и его 77-летней жены были обнаружены многочисленные колото-резаные раны и другие телесные повреждения.

