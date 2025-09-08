Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто

Фото: соцсети

В Кривом Роге 25-летний правоохранитель совершил самоубийство, выстрелив из табельного оружия. Его тело обнаружили в служебном автомобиле возле одного из кладбищ города

Об этом пишет местный телеграмм-канал СВОЇ, передает RegioNews.

По информации источников, погибший – оперуполномоченный криминальной полиции Криворожского районного управления. Сегодня утром он должен был сдать оружие после дежурства, но не явился. Это послужило поводом для начала поисков.

На месте трагедии работают соответствующие службы, а заезд в кладбище перекрыт.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 сентября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля. По предварительным данным, штаб-сержант одной из воинских частей, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Погибли два человека.