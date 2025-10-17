Опасная находка: в Кривом Роге среди улицы лежит дрон
В соцсетях показали фото дрона, лежащего прямо посреди улицы. Вероятно, он упал туда после того, как его сбили
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Это произошло после атаки на Кривой Рог в ночь на 17 октября. В соцсети показали фото, где можно увидеть русский дрон. Опасная находка лежит на кадре прямо на дороге в пешеходной зоне.
Следует напомнить, что в случае, если вы увидели взрывоопасный предмет:
- не подходите к нему, не прикасайтесь и не передвигайте его;
- сохраняйте покой;
- не допускайте к находке других людей;
- прекратите любые работы, ведущиеся поблизости;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами – они могут спровоцировать взрыв;
- не курите поблизости, не пользуйтесь зажигалками, другими источниками открытого огня;
- отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по телефонам 101 – ГСЧС и 102 – Нацполиция.
Напомним, ранее в Днепре женщина почти две недели жила с обломком ракеты у дома. По ее словам, она обращалась в службы, однако дальше проверок ничего не шло.
