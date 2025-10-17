Кривой Рог атаковали "шахеды": в городе прозвучало более десяти взрывов
В ночь на 17 октября российские войска совершили массированную атаку дронами типа Shahed по Кривому Рогу. В городе прозвучало более десяти взрывов
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", – отметил он.
Около полуночи Воздушные силы ВСУ призвали жителей Кривого Рога немедленно направляться к укрытиям из-за приближения к городу ударных дронов.
Напомним, накануне в результате вражеских атак на Днепропетровщине есть погибшие и раненые, а также повреждения жилых и коммерческих объектов. В частности, на Синельниковщине погибла 58-летняя женщина, а в Никопольщине пострадали четыре человека.
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светомВсе новости »
16 октября 2025, 18:35РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Убил собаку из пистолета: в Ровенской области мужчине грозит 8 лет
17 октября 2025, 07:52Зеленский уже в Вашингтоне – готовится к встрече с Трампом
17 октября 2025, 07:37Во временно оккупированном Донецке взрывы и пожар после атаки дронов
17 октября 2025, 07:16Трамп сделал новое заявление о ракетах Tomahawk
17 октября 2025, 07:04Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
17 октября 2025, 01:30Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
17 октября 2025, 00:50Певица Оля Полякова заявила, что хочет на Евровидение: артистка будет бороться за изменение правил
17 октября 2025, 00:30В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах
16 октября 2025, 23:30В Польше резко упали цены на картофель: сколько платить за килограмм в Украине
16 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »