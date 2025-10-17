Кривой Рог атаковали "шахеды": в городе прозвучало более десяти взрывов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 17 октября российские войска совершили массированную атаку дронами типа Shahed по Кривому Рогу. В городе прозвучало более десяти взрывов

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", – отметил он.

Около полуночи Воздушные силы ВСУ призвали жителей Кривого Рога немедленно направляться к укрытиям из-за приближения к городу ударных дронов.

Напомним, накануне в результате вражеских атак на Днепропетровщине есть погибшие и раненые, а также повреждения жилых и коммерческих объектов. В частности, на Синельниковщине погибла 58-летняя женщина, а в Никопольщине пострадали четыре человека.