Фото: Информатор

Под окнами жительницы Днепра все еще есть обломки боеприпаса после обстрела 30 августа. При этом проблему до сих пор не могут решить

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Екатерина, жительница Соборного района, более 12 дней живет рядом с обломками ракеты. Обстрел произошел 30 августа, но с тех пор проблема не решается. По словам женщины, несмотря на обращения в полицию, ГСЧС и городской совет, конкретных действий со стороны властей так и не было.

При этом семья фактически оказалась без средств к нормальной жизни. На кухне невозможно полноценно готовить еду, газоснабжение тоже еще не возобновилось. Обращение женщины на горячие линии не принесло никакого результата.

"Я живу с ракетой под окном. Сюда приезжают, фотографируются как с обезьяной в цирке и уезжают", - говорит Екатерина.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.