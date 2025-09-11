19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 19:58

Все обращения без результатов: в Днепре женщина две недели живет с ракетой у дома

11 сентября 2025, 19:58
Фото: Информатор
Под окнами жительницы Днепра все еще есть обломки боеприпаса после обстрела 30 августа. При этом проблему до сих пор не могут решить

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Екатерина, жительница Соборного района, более 12 дней живет рядом с обломками ракеты. Обстрел произошел 30 августа, но с тех пор проблема не решается. По словам женщины, несмотря на обращения в полицию, ГСЧС и городской совет, конкретных действий со стороны властей так и не было.

При этом семья фактически оказалась без средств к нормальной жизни. На кухне невозможно полноценно готовить еду, газоснабжение тоже еще не возобновилось. Обращение женщины на горячие линии не принесло никакого результата.

"Я живу с ракетой под окном. Сюда приезжают, фотографируются как с обезьяной в цирке и уезжают", - говорит Екатерина.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.

11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
