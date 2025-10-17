Небезпечна знахідка: у Кривому Розі серед вулиці лежить дрон
У соцмережах показали фото дрона, який лежить просто посеред вулиці. Ймовірно, він упав туди після того, як його збили
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Це сталось після атаки на Кривий Ріг в ніч на 17 жовтня. У соцмережі показали фото, де можна побачити російський дрон. Небезпечна знахідка лежить на кадрі просто на дорозі на пішохідній зоні.
Варто нагадати, що у випадку, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет:
- не підходьте до нього, не торкайтеся і не пересувайте його;
- зберігайте спокій;
- не допускайте до знахідки інших людей;
- припиніть будь-які роботи, що ведуться поблизу;
- не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами – вони можуть спровокувати вибух;
- не паліть поблизу, не користуйтеся запальничками, іншими джерелами відкритого вогню;
- відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 – ДСНС та 102 – Нацполіція.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі жінка майже два тижні жила з уламком ракети біля будинку. За її словами, вона зверталась до служб, проте далі перевірок нічого не йшло.
