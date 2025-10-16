Фото: ДнепроОДА

В результате вражеских атак на Днепропетровщине зафиксированы погибшие и раненые, а также повреждения жилых и коммерческих объектов

Об этом сообщает ДнепроОГА, передает RegioNews.

В Днепропетровской области зафиксированы жертвы и повреждения в результате вражеских атак. На Синельниковщине погибла 58-летняя женщина, а в Никопольщине пострадали четыре человека: двое мужчин 38 и 82 лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести, еще один мужчина 57 лет и 49-летняя женщина получают амбулаторное лечение.

Враг атаковал Никопольскую и Синельниковскую громады

По данным Главного управления ГСЧС области, враг использовал FPV-дроны и артиллерию, обстреливая Никополь, Марганецкую и Покровскую громады. В результате атак повреждены жилые дома, три пятиэтажных дома, пять магазинов, кафе, автомобили и линия электропередач.

Есть погибшие и пострадавшие

На территории Славянской громады в Синельниковском районе агрессор также применил FPV-дрон. Обстрелы затронули и Покровскую громаду, где пострадали два частных дома.

По сообщению Воздушного командования, украинские защитники ликвидировали в области вражеский беспилотник.

