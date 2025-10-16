12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 19:50

В результате атак на Днепропетровщине погибла 58-летняя женщина, пострадали четыре человека

16 октября 2025, 19:50
Читайте також українською мовою
Фото: ДнепроОДА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеских атак на Днепропетровщине зафиксированы погибшие и раненые, а также повреждения жилых и коммерческих объектов

Об этом сообщает ДнепроОГА, передает RegioNews.

В Днепропетровской области зафиксированы жертвы и повреждения в результате вражеских атак. На Синельниковщине погибла 58-летняя женщина, а в Никопольщине пострадали четыре человека: двое мужчин 38 и 82 лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести, еще один мужчина 57 лет и 49-летняя женщина получают амбулаторное лечение.

Враг атаковал Никопольскую и Синельниковскую громады

По данным Главного управления ГСЧС области, враг использовал FPV-дроны и артиллерию, обстреливая Никополь, Марганецкую и Покровскую громады. В результате атак повреждены жилые дома, три пятиэтажных дома, пять магазинов, кафе, автомобили и линия электропередач.

Есть погибшие и пострадавшие

На территории Славянской громады в Синельниковском районе агрессор также применил FPV-дрон. Обстрелы затронули и Покровскую громаду, где пострадали два частных дома.

По сообщению Воздушного командования, украинские защитники ликвидировали в области вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось, в Одессе официально представили нового главу городской военной администрации – Сергей Лысак, бывший руководитель Днепропетровской ОВА и уроженец города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область атака погибший пострадавшие Никопольщина Синельниково
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
На Днепропетровщине мужчина корректировал удары россиян по аэропорту
16 октября 2025, 13:15
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету
16 октября 2025, 21:07
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
16 октября 2025, 20:54
Трамп после разговора с Путиным: "На следующей неделе состоится встреча советников США и РФ"
16 октября 2025, 20:35
На Закарпатье будут судить должностных лиц Госземагентства, незаконно передавшие в частную собственность заповедные земли в Ужгороде
16 октября 2025, 20:11
Спасатели спасли животное, оставшееся под руинами дома в Доброполье
16 октября 2025, 20:08
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель
16 октября 2025, 18:50
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »