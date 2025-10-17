СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского

Фото: СБУ

В Днепре Служба безопасности сорвала попытку российских спецслужб совершить террористический акт. По результатам операции задержана 38-летняя женщина, которая готовила подрыв автомобиля чиновника Национальной полиции

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленницу задержали "с поличным", когда она закладывала самодельное взрывное устройство под авто в жилом районе города.

В момент попытки дистанционной активации взрывчатки спецслужбе удалось нейтрализовать устройство и предотвратить детонацию.

По материалам следствия, агент завербовал куратор из РФ. Она получила взрывчатку и координаты для закладки самодельного взрывного устройства в Днепре.

Женщина раньше имела проблемы с наркотиками и попала в поле зрения окупантов из-за поиска средств на дозу.

Следователи сообщили ей о подозрении. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ отмечает: в случае вербовки вражескими спецслужбами – немедленно сообщайте через чат-бот "Спали ФСБшника".

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.