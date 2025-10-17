11:54  17 октября
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
11:22  17 октября
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 11:22

СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского

17 октября 2025, 11:22
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Днепре Служба безопасности сорвала попытку российских спецслужб совершить террористический акт. По результатам операции задержана 38-летняя женщина, которая готовила подрыв автомобиля чиновника Национальной полиции

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленницу задержали "с поличным", когда она закладывала самодельное взрывное устройство под авто в жилом районе города.

В момент попытки дистанционной активации взрывчатки спецслужбе удалось нейтрализовать устройство и предотвратить детонацию.

По материалам следствия, агент завербовал куратор из РФ. Она получила взрывчатку и координаты для закладки самодельного взрывного устройства в Днепре.

Женщина раньше имела проблемы с наркотиками и попала в поле зрения окупантов из-за поиска средств на дозу.

Следователи сообщили ей о подозрении. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ отмечает: в случае вербовки вражескими спецслужбами – немедленно сообщайте через чат-бот "Спали ФСБшника".

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ авто Днепр агент рф взрывчатка сотрудничество с врагом полицейский
На Днепропетровщине мужчина корректировал удары россиян по аэропорту
16 октября 2025, 13:15
В Донецкой области местный житель "сливал" данные россиянам: как его наказали
15 октября 2025, 18:25
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
14 октября 2025, 11:15
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
17 октября 2025, 13:50
Харьковские аграрии могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем
17 октября 2025, 13:35
Жителю Тернопольщины грозит лишение свободы за совершение домашнего насилия в отношении матери
17 октября 2025, 13:29
На Хмельнитчине женщины заблокировали авто ТЦК: полиция устанавливает участниц инцидента
17 октября 2025, 13:10
В Сумской области несовершеннолетнего судили за государственную измену
17 октября 2025, 12:37
На Харьковщине – более 3 тысяч вакансий: кого ищут работодатели
17 октября 2025, 12:35
Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне
17 октября 2025, 12:06
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
17 октября 2025, 11:54
Международная поддержка: 44 ребенка из Харьковщины отправились на отдых в Польшу
17 октября 2025, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »