В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 13:15

На Днепропетровщине мужчина корректировал удары россиян по аэропорту

16 октября 2025, 13:15
Шевченковский районный суд города Днепра признал гражданина виновным в государственной измене. Он корректировал удары врага по инфраструктуре Украины

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С октября по январь 2023 года мужчина в Telegram посылал информацию о расположении самолетов и военнослужащих в аэропорту в пгт Авиаторское Днепропетровской области. Следствие считает, что в начале переписки он не знал, что общается с представителем РФ, однако постоянно выражал поддержку агрессии РФ.

В частности, корректировщик сожалел, что Днепр не "уволят" в ближайшие годы. Он также писал в запретных соцсетях, что РФ якобы "ввела войска на свою территорию".

В феврале 2023 г. собеседник обвиняемого признался, что он является сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Ему предложили работать дальше, но уже за деньги. И мужчина согласился. В частности, он информировал врага о ситуации возле аэропорта — писал о блокпостах и расположении казарм с военнослужащими, присылал скриншоты карты с указанием географических координат.

На суде он не признал вину. По его словам, он якобы не мог общаться с россиянином, поскольку не имел возможности пользоваться интернетом через сломанный телефон. Однако следствие имело доказательства.

Мужчину приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Кроме того, по месту отбывания наказания к нему будут применены меры по принуждению медицинского характера в виде амбулаторной помощи врача-психиатра.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слив" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.

