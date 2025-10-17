СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
У Дніпрі Служба безпеки зірвала спробу російських спецслужб здійснити терористичний акт. За результатами операції затримано 38-річну жінку, яка готувала підрив автомобіля посадовця Національної поліції
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що зловмисницю затримали "на гарячому", коли вона закладала саморобний вибуховий пристрій під авто у житловому районі міста.
У момент спроби дистанційної активації вибухівки спецслужбі вдалося нейтралізувати пристрій і запобігти детонації.
За матеріалами слідства, агентку завербував куратор із РФ. Вона отримала вибухівку та координати для закладки саморобного вибухового пристрою у Дніпрі.
Жінка раніше мала проблеми з наркотиками та потрапила в поле зору окупантів через пошуки коштів на дозу.
Слідчі повідомили їй про підозру. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ наголошує: у разі вербування ворожими спецслужбами – негайно повідомляйте через чат-бот "Спали ФСБшника".
Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.