11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 11:22

СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського

17 жовтня 2025, 11:22
Фото: СБУ
У Дніпрі Служба безпеки зірвала спробу російських спецслужб здійснити терористичний акт. За результатами операції затримано 38-річну жінку, яка готувала підрив автомобіля посадовця Національної поліції

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисницю затримали "на гарячому", коли вона закладала саморобний вибуховий пристрій під авто у житловому районі міста.

У момент спроби дистанційної активації вибухівки спецслужбі вдалося нейтралізувати пристрій і запобігти детонації.

За матеріалами слідства, агентку завербував куратор із РФ. Вона отримала вибухівку та координати для закладки саморобного вибухового пристрою у Дніпрі.

Жінка раніше мала проблеми з наркотиками та потрапила в поле зору окупантів через пошуки коштів на дозу.

Слідчі повідомили їй про підозру. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ наголошує: у разі вербування ворожими спецслужбами – негайно повідомляйте через чат-бот "Спали ФСБшника".

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

