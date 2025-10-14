Иллюстративное фото

Правоохранители задержали агентов РФ, которые ветировали агентов. В частности, из-за них те, которых враг использовал для поджогов в западных областях

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Во Львове разоблачили двух 19-летних агентов РФ. По заказу россиян они подожгли отделение почты. Также они поджигали двери в дома львовян.

Стало известно, что россияне вербовали ребят, притворяясь сотрудниками СБУ. Задачи подавались как борьба против злоумышленников, якобы дающих против Украины. Таким образом, россияне воспользовались патриотизмом ребят.



Напомним, ранее СБУ задержала агентку РФ, которая приводила российские удары в больницы Донбасса. Пока фигурантка находится под стражей.