Иллюстративное фото

В Днепре судили жителя Донбасса. Его признали виновным в государственной измене

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Житель Константиновки (Донецкая область) согласился работать на российские спецслужбы. Он был согласен информировать сотрудника ФСБ РФ о расположении военной техники, личном составе Вооруженных сил Украины, местах попаданий и прочее. По мнению следствия, он общался с работником УФСБ в Белгородской области.

В апреле этого года мужчина направил в Telegram россиянину несколько сообщений о местонахождении подразделений сил обороны Украины. В частности, речь шла об установлении фортификаций "Зубы дракона" вдоль автодороги и добавил скриншот с Google maps с обозначением здания магазина. Уже в июне предателя задержали правоохранители.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее судили жителя Донбасса, который "слил" данные ВСУ россиянам. Оказалось, что он это сделал потому, что украинские военные заняли подвал, в котором он со знакомым делал ремонт. Теперь ближайшие годы корректировщик проведет за решеткой.