Кривий Ріг атакували "шахеди": у місті пролунало понад десять вибухів
У ніч на 17 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами типу Shahed по Кривому Рогу. У місті пролунало понад десять вибухів
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких", – зазначив він.
Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ закликали жителів Кривого Рогу негайно прямувати до укриттів через наближення до міста ударних дронів.
Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині є загиблі та поранені, а також пошкодження житлових і комерційних об’єктів. Зокрема, на Синельниківщині загинула 58-річна жінка, а на Нікопольщині постраждали четверо людей.
