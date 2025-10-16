12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 18:35

Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом

16 октября 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Специалисты предупреждают, что зима этого года может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на госэнергокомпанию, передает RegioNews.

В Украине готовятся к сложному осенне-зимнему сезону, ведь новые российские атаки уже нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Согласно прогнозам специалистов, в этом году система электроснабжения будет работать с ощутимым дефицитом, поэтому украинцам следует готовиться к длительным отключениям. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

По данным источников издания в энергетической отрасли, Россия изменила тактику и теперь наносит поэтапные удары, уничтожая объекты генерации и подстанции регион за регионом. Больше всего страдают приграничные области – Черниговская, Сумская и Харьковская. Удары испытывают также объекты на Днепропетровщине, Одесской области, Николаевщине и Запорожье.

Специалисты объясняют, что даже самые мощные системы противовоздушной обороны не могут полностью перехватить десятки дронов и ракет, направленных на один объект. Для выведения из строя энергоблока достаточно одного точного попадания. Поэтому украинцам советуют не рассчитывать на скорейшее возобновление электроснабжения в случае масштабных повреждений – ликвидация последствий обстрелов может продолжаться неделями.

Энергетики отмечают, что цель врага – разбалансировать систему, создать дефицит электричества на востоке страны и разделить энергетическую сеть на две части. Если атаки продолжатся, возможны повторения ситуаций, подобных блэкаутам 2022 года, когда миллионы украинцев оставались без света, тепла и воды.

Ранее сообщалось, из-за аварийных отключений без света остались жители нескольких центральных областей Украины, в частности, Днепропетровщины, Кировоградщины и Полтавщины. Теперь энергетики предупреждают о возможных повторных обесточениях, ведь ситуация в энергосистеме остается напряженной.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия война обстрелы электричество свет зима отключения света блэкаут энергосистема энергоснабжение
Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
16 октября 2025, 15:59
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
Осенние каникулы в Одессе отменили: обучение будет продолжаться до зимы
16 октября 2025, 14:09
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель
16 октября 2025, 18:50
В Харьковской области задержали женщину, которая "продавала" девушек за границу для интимных услуг
16 октября 2025, 18:30
В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет
16 октября 2025, 18:20
Россияне нанесли удар по скрытой части полигона в Кировоградской области — могла произойти утечка информации
16 октября 2025, 18:08
На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер
16 октября 2025, 18:03
Теперь официально: Сергей Лысак вступил в должность главы Одесской городской военной администрации
16 октября 2025, 17:45
Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »