Фото: иллюстративное

Специалисты предупреждают, что зима этого года может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на госэнергокомпанию, передает RegioNews.

В Украине готовятся к сложному осенне-зимнему сезону, ведь новые российские атаки уже нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Согласно прогнозам специалистов, в этом году система электроснабжения будет работать с ощутимым дефицитом, поэтому украинцам следует готовиться к длительным отключениям. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

По данным источников издания в энергетической отрасли, Россия изменила тактику и теперь наносит поэтапные удары, уничтожая объекты генерации и подстанции регион за регионом. Больше всего страдают приграничные области – Черниговская, Сумская и Харьковская. Удары испытывают также объекты на Днепропетровщине, Одесской области, Николаевщине и Запорожье.

Специалисты объясняют, что даже самые мощные системы противовоздушной обороны не могут полностью перехватить десятки дронов и ракет, направленных на один объект. Для выведения из строя энергоблока достаточно одного точного попадания. Поэтому украинцам советуют не рассчитывать на скорейшее возобновление электроснабжения в случае масштабных повреждений – ликвидация последствий обстрелов может продолжаться неделями.

Энергетики отмечают, что цель врага – разбалансировать систему, создать дефицит электричества на востоке страны и разделить энергетическую сеть на две части. Если атаки продолжатся, возможны повторения ситуаций, подобных блэкаутам 2022 года, когда миллионы украинцев оставались без света, тепла и воды.

Ранее сообщалось, из-за аварийных отключений без света остались жители нескольких центральных областей Украины, в частности, Днепропетровщины, Кировоградщины и Полтавщины. Теперь энергетики предупреждают о возможных повторных обесточениях, ведь ситуация в энергосистеме остается напряженной.