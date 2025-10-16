РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

Как передает RegioNews, об этом сообщает официальная страница оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Утром, 16 октября, россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенном в тыловой и относительно спокойной части нашей страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за враждебного попадания, несмотря на уведомления, перемещение в укрытие и другие меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз. Об этом в начале октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.