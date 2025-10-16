12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 15:22

РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ

16 октября 2025, 15:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

Как передает RegioNews, об этом сообщает официальная страница оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Утром, 16 октября, россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности, двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, расположенном в тыловой и относительно спокойной части нашей страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за враждебного попадания, несмотря на уведомления, перемещение в укрытие и другие меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз. Об этом в начале октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Украина война атака ВСУ учебный центр
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
Массированная атака РФ на энергосистему: ПВО сбила более 280 целей
16 октября 2025, 12:55
В Украине появился военный омбудсман: им стала Ольга Кобылинская
16 октября 2025, 11:11
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
В Полтаве охранник школы занимался сексом с несовершеннолетней
16 октября 2025, 14:59
Посылка для любимого: в Житомире женщина пыталась передать мужчине в тюрьму наркотики
16 октября 2025, 14:45
Харьковчанка ставит мировые рекорды во фридайвинге: погружение на 84 метра и девять золотых медалей
16 октября 2025, 14:44
На Волыни задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы
16 октября 2025, 14:33
Осенние каникулы в Одессе отменили: обучение будет продолжаться до зимы
16 октября 2025, 14:09
Елена Шуляк: Государство дало возможность брать кредит без драконовских процентов, что помогло тысячам семей купить свое жилье
16 октября 2025, 13:33
Зеленский о ночных ударах: РФ бьет по Украине "шахедами" с кассетными боеприпасами
16 октября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »