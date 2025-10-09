15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 17:35

В Днепре влюбленная пара диверсантов планировала взорвать военного

09 октября 2025, 17:35
Иллюстративное фото
В Днепре будут судить сожителей, готовивших теракт. Известно, что они хотели взорвать украинского военного

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, через Telegram паре предложили "заработок". Задачей была подготовка терактов. Тогда обвиняемый приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство. Куратор под именем неизвестной женщины вышел на контакт с военнослужащим ВСУ, и в ходе общения попросил его помочь — забрать вещи у своего знакомого.

Однако на встречу пришел обвиняемый и передал рюкзак со взрывчаткой. Сразу после этого он попытался дистанционно привести СВП в действие, но правоохранители своевременно обезвредили устройство и задержали злоумышленника.

Известно, что сожительница обвиняемого получила деньги за подготовку теракта на свою карточку. Сейчас оба находятся под стражей.

Напомним, СБУ не дала сбежать из Украины агентству ФСБ, работавшей в Одессе. Она передавала россиянам данные для корректировки ударов по городу и пыталась вербовать украинских военных.

