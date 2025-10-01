Пригласили на свидание: во Львове российские агенты планировали взорвать украинских военных
Во Львове российские спецслужбы пытались совершить несколько терактов. Делали они это с помощью фейковых свиданий
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Российские агенты создали фейковые женские аккаунты в социальной сети. Впоследствии они под этими женскими именами знакомились с потенциальными "целями". Двое украинских военных получили "приглашение" встретиться. Выяснилось, что в этих локациях были заложены взрывчатки.
Правоохранители заранее нейтрализовали взрывчатки, спасши жизнь защитников.
Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.