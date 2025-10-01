13:10  01 октября
01 октября 2025, 13:35

Пригласили на свидание: во Львове российские агенты планировали взорвать украинских военных

01 октября 2025, 13:35
Фото: СБУ
Во Львове российские спецслужбы пытались совершить несколько терактов. Делали они это с помощью фейковых свиданий

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Российские агенты создали фейковые женские аккаунты в социальной сети. Впоследствии они под этими женскими именами знакомились с потенциальными "целями". Двое украинских военных получили "приглашение" встретиться. Выяснилось, что в этих локациях были заложены взрывчатки.

Правоохранители заранее нейтрализовали взрывчатки, спасши жизнь защитников.

Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.

01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
01 октября 2025, 12:16
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
