Курсант учился в Одессе на 1 курсе по государственному заказу для Вооруженных Сил Украины и имел статус военного. Весной этого года он был завербован россиянами

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Российские спецслужбы поручили курсанту устроить теракт в Николаеве. 11 мая он приехал в город, арендовал комнату в гостинице "Пилигрим" и собрал из "схрона" самодельное взрывное устройство и емкость с легковоспламеняющимся веществом.

В тот же день предатель заложил взрывчатку в клумбе недалеко от автомобиля, запаркованного во дворе многоквартирного дома. Емкость с легковоспламеняющимся веществом злоумышленник положил на капоте машины и поджег зажигалкой.

На суде курсант признал свою вину. По его словам, сначала ему предложили "работу" другую: рисовать граффити и поджигать авто. Кроме того, он согласился изготовить и привести в действие самодельное взрывное устройство, потому что такая задача была наиболее оплачиваемой – обещали 2 000 долларов США.

По его словам, он сфотографировал горящий автомобиль и прислал фото "Оператору". Ему было приказано оставаться на месте до взрыва, но он испугался и ушел, после чего его и задержали. Сейчас курсант заявил, что раскаивается.

Суд учел, что у парня нет родителей, а его родной брат служит в ВСУ. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

