Ілюстративне фото

У Дніпрі будуть судити співмешканців, які готували теракт. Відомо, що вони хотіли підірвати українського військового

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, через Telegram парі запропонували "заробіток". Завданням була підготовка терактів. Тоді обвинувачений придбав необхідні компоненти та виготовив саморобний вибуховий пристрій. Куратор під іменем невідомої жінки вийшов на контакт із військовослужбовцем ЗСУ та в ході спілкування попросив його про допомогу – забрати речі у свого знайомого.

Проте на зустріч прийшов обвинувачений та передав рюкзак з вибухівкою. Одразу після цього він спробував дистанційно привести СВП у дію, але правоохоронці своєчасно знешкодили пристрій і затримали зловмисника.

Відомо, що співмешканка обвинуваченого отримала гроші за підготовку теракту на свою картку. Зараз обидва знаходяться під вартою.

