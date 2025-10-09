15:49  09 жовтня
У Дніпрі закохана пара диверсантів планувала підірвати військового

09 жовтня 2025, 17:35
Ілюстративне фото
У Дніпрі будуть судити співмешканців, які готували теракт. Відомо, що вони хотіли підірвати українського військового

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, через Telegram парі запропонували "заробіток". Завданням була підготовка терактів. Тоді обвинувачений придбав необхідні компоненти та виготовив саморобний вибуховий пристрій. Куратор під іменем невідомої жінки вийшов на контакт із військовослужбовцем ЗСУ та в ході спілкування попросив його про допомогу – забрати речі у свого знайомого.

Проте на зустріч прийшов обвинувачений та передав рюкзак з вибухівкою. Одразу після цього він спробував дистанційно привести СВП у дію, але правоохоронці своєчасно знешкодили пристрій і затримали зловмисника.

Відомо, що співмешканка обвинуваченого отримала гроші за підготовку теракту на свою картку. Зараз обидва знаходяться під вартою.

Нагадаємо, ​​СБУ не дала втекти з України агентці ФСБ, яка працювала в Одесі. Вона передавала росіянам дані для коригування ударів по місту та намагалася вербувати українських військових.

теракт замах Дніпро
