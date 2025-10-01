16:37  01 октября
01 октября 2025, 20:15

На Днепропетровщине будут судить мужчину, бросившего гранату в людей

01 октября 2025, 20:15
Фото: Нацполиция
66-летнего жителя Днепропетровщины будут судить. Он бросал гранату в толпу людей в Каменском районе

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 28 июня. Тогда между 66-летним мужчиной и его соседями произошла ссора. Он решил отомстить: он бросил боевую гранату у их дома, где на тот момент находились люди. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина. Также четыре человека получили ранения, среди них 15-летняя девушка.

"Фигуранту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство нескольких 3) (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина бросил страйкбольную гранату в аптеку. К счастью, никто не пострадал.

