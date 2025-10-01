Фото: Нацполіція

66-річного жителя Дніпропетровщини будуть судити. Він кидав гранату в натовп людей у Кам'янському районі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Сам інцидент стався 28 червня. Тоді між 66-річним чоловіком та його сусідами сталась сварка. Він вирішив помститися: він кинув бойову гранату поблизу їхнього будинку, де на той момент перебували люди. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Також четверо людей отримали поранення, серед них 15-річна дівчина.

"Фігуранту інкримінують вчинення злочинів, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство кількох осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зараз чоловік знаходиться під вартою.

