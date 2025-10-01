16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 20:15

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в людей

01 жовтня 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

66-річного жителя Дніпропетровщини будуть судити. Він кидав гранату в натовп людей у Кам'янському районі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Сам інцидент стався 28 червня. Тоді між 66-річним чоловіком та його сусідами сталась сварка. Він вирішив помститися: він кинув бойову гранату поблизу їхнього будинку, де на той момент перебували люди. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Також четверо людей отримали поранення, серед них 15-річна дівчина.

"Фігуранту інкримінують вчинення злочинів, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство кількох осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Зараз чоловік знаходиться під вартою.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловік кинув страйкбольну гранату в аптеку. На щастя, ніхто не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Граната затримання Дніпро поліція
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
01 жовтня 2025, 09:34
Подвійне вбивство та підпал будинку на Черкащині: поліція затримала зловмисника
01 жовтня 2025, 09:09
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
30 вересня 2025, 13:46
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Кабмін чітко визначив строки переведення військових: 72 години на виконання рішення
01 жовтня 2025, 20:21
Ворог атакував три громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та господарські споруди
01 жовтня 2025, 20:00
У Рівному жінка викрала речі біля портрету загиблого Героя
01 жовтня 2025, 19:44
В Одесі правоохоронець виключав з розшуку СЗЧ за 5 тисяч доларів
01 жовтня 2025, 19:40
Росіяни вручали повістки: Україна врятувала двох молодих хлопців з окупації
01 жовтня 2025, 19:20
На Чернігівщині внаслідок ворожого ракетного удару затримуються пасажирські поїзди
01 жовтня 2025, 19:18
Замість тюрми – лікарня: на Рівненщині підпалювача житла відправили до спецзакладу
01 жовтня 2025, 18:59
У Сумах судили російського агента, який знімав для окупантів будівлю СБУ
01 жовтня 2025, 18:45
На Вінниччині викрили схему постачання наркотиків до колонії: організував ув'язнений
01 жовтня 2025, 18:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »