Фото: полиция

Вечером 19 сентября в Миргороде мужчина бросил страйкбольную гранату в помещение аптеки по улице Гоголя

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место происшествия прибыли правоохранители. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители установили, что страйкбольную гранату бросил 49-летний житель Днепропетровщины.

Следователи изъяли вещественные доказательства.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по с. 296 УК Украины (хулиганство). Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Луцке мужчина взорвал неизвестное устройство в общественном месте. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители задержали 32-летнего злоумышленника.