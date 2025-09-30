Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

26 сентября в полицию обратилась женщина с заявлением, что не может связаться со свекровью – она не отвечала на звонки и не открывала дверь. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили в квартире тело потерпевшей с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования выяснилось, что именно заявительница причастна к преступлению. По данным следствия, 33-летняя женщина заранее спланировала убийство, чтобы завладеть деньгами родственницы и привлекла к этому своего малолетнего сына.

Фигурантку, уроженку Днепропетровщины, задержали. Ей объявили подозрение по ч. 2 п. 6 ст. 115 УК (преднамеренное убийство по корыстным мотивам). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

