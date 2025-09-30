11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 13:46

На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови

30 сентября 2025, 13:46
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские задержали жительницу Бурштына, подозреваемую в убийстве своей 65-летней свекрови

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

26 сентября в полицию обратилась женщина с заявлением, что не может связаться со свекровью – она не отвечала на звонки и не открывала дверь. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили в квартире тело потерпевшей с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования выяснилось, что именно заявительница причастна к преступлению. По данным следствия, 33-летняя женщина заранее спланировала убийство, чтобы завладеть деньгами родственницы и привлекла к этому своего малолетнего сына.

Фигурантку, уроженку Днепропетровщины, задержали. Ей объявили подозрение по ч. 2 п. 6 ст. 115 УК (преднамеренное убийство по корыстным мотивам). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Прикарпатье задержали мужчину, который убил знакомого топором. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция задержание Прикарпатье происшествия свекровь
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Киевской области водитель сбил двоих детей
30 сентября 2025, 13:55
На Закарпатье поймали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису
30 сентября 2025, 13:40
В Полтавской области фургон столкнулся с грузовиком: есть погибший
30 сентября 2025, 13:25
Последствия атаки на Черниговщину: дроны ударили по критической и транспортной инфраструктуре
30 сентября 2025, 13:11
В Харьковской области водитель сбил женщину насмерть
30 сентября 2025, 12:45
Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко
30 сентября 2025, 12:38
В Харьковской области ветераны могут получить новую профессию – куда обращаться
30 сентября 2025, 12:30
230 миллионов на пустой детдом: прокуратура расследует скандал в Запорожье
30 сентября 2025, 12:23
В Конотопе во время работы ПВО ранен 79-летний мужчина
30 сентября 2025, 11:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »