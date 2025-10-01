16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 16:25

Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто

01 октября 2025, 16:25
Читайте також українською мовою
Фото: Известно
Читайте також
українською мовою

В среду, 1 октября, Днепр приходит в себя после атаки "шахедов" по центру. В результате удара погиб один человек, еще несколько пострадали – медики борются за их жизнь

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В частности, повреждено офисное здание, включая крышу, что создает угрозу разрушения конструкций.

Специалисты уже проводят обследование. Взрывной волной вылетели окна, коммунальщики убрали обломки и продолжают проверку коммуникаций.

Пострадали и автомобили, припаркованные у домов: у них выбило оконные стекла, а в некоторых транспортных средствах заклинило замки, из-за чего владельцы не могут попасть внутрь.

К ликвидации последствий привлечена спецтехника: уже вывезено более 130 тонн мусора – бетона, стекла, веток и обломков.

В общей сложности по городу выбито более 650 окон. В то же время возобновили работу медицинский центр и пострадавшие от взрывной волны стоматология.

Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Один человек погиб, а 12 днепрян пострадали. Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 31.

Ранее сообщалось, что погибший молодой мужчина лишь полторы недели назад женился.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр атака война российская армия шахеды повреждения авто здание
Ночные обстрелы на Харьковщине: спасатели ликвидировали шесть пожаров
01 октября 2025, 14:08
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
01 октября 2025, 13:10
Россияне атаковали Украину дронами, ракетой "Оникс" и "Искандерами": сколько удалось сбить
01 октября 2025, 10:55
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких
01 октября 2025, 17:46
Глава ОП Ермак пытался договориться о "пакте о ненападении" с Залужным - СМИ
01 октября 2025, 17:40
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
Бронирование и "путешествие за границу" на продажу: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
01 октября 2025, 17:10
В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев
01 октября 2025, 17:06
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
01 октября 2025, 16:37
В Харькове открыли Аллею памяти погибших выпускников Холодногорского района
01 октября 2025, 16:36
В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев
01 октября 2025, 16:04
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »