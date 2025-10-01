Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто

Фото: Известно

В среду, 1 октября, Днепр приходит в себя после атаки "шахедов" по центру. В результате удара погиб один человек, еще несколько пострадали – медики борются за их жизнь

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В частности, повреждено офисное здание, включая крышу, что создает угрозу разрушения конструкций.

Специалисты уже проводят обследование. Взрывной волной вылетели окна, коммунальщики убрали обломки и продолжают проверку коммуникаций.

Пострадали и автомобили, припаркованные у домов: у них выбило оконные стекла, а в некоторых транспортных средствах заклинило замки, из-за чего владельцы не могут попасть внутрь.

К ликвидации последствий привлечена спецтехника: уже вывезено более 130 тонн мусора – бетона, стекла, веток и обломков.

В общей сложности по городу выбито более 650 окон. В то же время возобновили работу медицинский центр и пострадавшие от взрывной волны стоматология.



Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Один человек погиб, а 12 днепрян пострадали. Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 31.

Ранее сообщалось, что погибший молодой мужчина лишь полторы недели назад женился.