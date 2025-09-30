Иллюстративное фото: из открытых источников

Ранения из-за дроновой атаки на Днепр днем 30 сентября получили 12 человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

По состоянию на 17:10 известно о 12 пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр. Люди получили осколочные ранения, рваные раны и ушибы.

Большинство пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, около 16:00 в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров.