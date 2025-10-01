Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 октября россияне атаковали Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, противокорабельной ракетой "Оникс", а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 44 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и других моделей в северных, восточных и центральных регионах Украины.

Зафиксировано попадание 5 ракет и БпЛА на шести локациях.

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате попаданий повреждена жилищная инфраструктура. Ранения получили шесть человек.

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Корюковского района Черниговщины. Повреждена техника сельхозпредприятия, погиб мужчина.