Атака на центр Дніпра: пошкоджена будівля, сотні вибитих вікон і понівечені авто

Фото: Відомо

У середу, 1 жовтня, Дніпро оговтується після атаки "шахедів" по середмістю. Внаслідок удару загинула одна людина, ще кілька постраждали – медики борються за їхні життя

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зокрема, пошкоджено офісну будівлю, включно з дахом, що створює загрозу руйнування конструкцій.

Спеціалісти вже проводять обстеження. Вибуховою хвилею повилітали вікна, комунальники прибрали уламки та продовжують перевірку комунікацій.

Постраждали й автомобілі, припарковані біля будинків: у них повибивало шибки, а в деяких транспортних засобах заклинило замки, через що власники не можуть потрапити всередину.

До ліквідації наслідків долучено спецтехніку: вже вивезено понад 130 тонн сміття – бетону, скла, гілля та уламків.

Загалом по місту вибито понад 650 вікон. Водночас відновили роботу медичний центр та стоматологія, які постраждали від вибухової хвилі.



Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Одна людина загинула, а 12 дніпрян постраждали. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 31.

Раніше повідомлялося, що загиблий молодий чоловік лише півтори тижні тому одружився.