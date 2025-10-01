16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 16:25

Атака на центр Дніпра: пошкоджена будівля, сотні вибитих вікон і понівечені авто

01 жовтня 2025, 16:25
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

У середу, 1 жовтня, Дніпро оговтується після атаки "шахедів" по середмістю. Внаслідок удару загинула одна людина, ще кілька постраждали – медики борються за їхні життя

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зокрема, пошкоджено офісну будівлю, включно з дахом, що створює загрозу руйнування конструкцій.

Спеціалісти вже проводять обстеження. Вибуховою хвилею повилітали вікна, комунальники прибрали уламки та продовжують перевірку комунікацій.

Постраждали й автомобілі, припарковані біля будинків: у них повибивало шибки, а в деяких транспортних засобах заклинило замки, через що власники не можуть потрапити всередину.

До ліквідації наслідків долучено спецтехніку: вже вивезено понад 130 тонн сміття – бетону, скла, гілля та уламків.

Загалом по місту вибито понад 650 вікон. Водночас відновили роботу медичний центр та стоматологія, які постраждали від вибухової хвилі.

Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Одна людина загинула, а 12 дніпрян постраждали. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 31.

Раніше повідомлялося, що загиблий молодий чоловік лише півтори тижні тому одружився.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро атака війна російська армія шахеди пошкодження авто приміщення
Нічні обстріли на Харківщині: рятувальники ліквідували шість пожеж
01 жовтня 2025, 14:08
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
01 жовтня 2025, 13:10
Росіяни атакували Україну дронами, ракетою "Онікс" та "Іскандерами": скільки вдалось збити
01 жовтня 2025, 10:55
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
В Україні стартував епідсезон ГРВІ: як убезпечити себе та близьких
01 жовтня 2025, 17:46
Голова ОП Єрмак намагався домовитися про "пакт про ненапад" з Залужним - ЗМІ
01 жовтня 2025, 17:40
РФ ударила по підстанції у Славутичі: місто та частина Чернігівщини знеструмлені
01 жовтня 2025, 17:34
Бронювання та "мандрівка за кордон" на продаж: у Києві викрили схему для ухилянтів
01 жовтня 2025, 17:10
У НАБУ розповіли, чи перебуває в Україні колишній віцепрем'єр Чернишов
01 жовтня 2025, 17:06
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
01 жовтня 2025, 16:37
У Харкові відкрили Алею пам’яті загиблих випускників Холодногірського району
01 жовтня 2025, 16:36
В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев
01 жовтня 2025, 16:04
Старий чи новий бізнес: хто стане двигуном української економіки
01 жовтня 2025, 15:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »