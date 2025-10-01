Полторы недели в браке: вдова погибшего во время атаки в Днепре рассказала о смерти любимого

Фото: Відомо

К вечеру 30 сентября российская армия совершила атаку дронами-"шахедами" на центр Днепра. Погиб молодой человек, который только полторы недели назад женился

Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на страницу его жены Богданы в соцсетях, передает RegioNews.

Девушка рассказала, что даже не успела оформить новые документы, как уже стала вдовой. В своем сообщении Богдана написала:

"Мы были замужем 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой. Мое сердце разбито. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами, как сильно я тебя люблю."

Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Один человек погиб, а 12 днепрян пострадали. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 31.