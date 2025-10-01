13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
01 октября 2025, 11:59

Полторы недели в браке: вдова погибшего во время атаки в Днепре рассказала о смерти любимого

01 октября 2025, 11:59
Читайте також українською мовою
Фото: Відомо
Читайте також
українською мовою

К вечеру 30 сентября российская армия совершила атаку дронами-"шахедами" на центр Днепра. Погиб молодой человек, который только полторы недели назад женился

Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на страницу его жены Богданы в соцсетях, передает RegioNews.

Девушка рассказала, что даже не успела оформить новые документы, как уже стала вдовой. В своем сообщении Богдана написала:

"Мы были замужем 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой. Мое сердце разбито. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами, как сильно я тебя люблю."

Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Один человек погиб, а 12 днепрян пострадали. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 31.

война Днепр мужчина шахед российская армия девушка вдова
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
01 октября 2025, 12:16
07 августа 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
