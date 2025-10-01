Ночные обстрелы на Харьковщине: спасатели ликвидировали шесть пожаров

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью 1 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Харьковской области. В результате обстрела произошло шесть пожаров, пострадали девять человек

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что повреждения получили территория рынка, частный жилищный сектор, гаражный кооператив и другие объекты.

К ликвидации последствий атаки были привлечены более 200 спасателей и 46 единиц техники ГСЧС, в том числе психологи, пиротехнические и кинологические расчеты, а также огнеборцы Циркуновской добровольной пожарной команды.

По состоянию на 12:53 все пожары, вызванные вражескими обстрелами, были полностью ликвидированы.

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате попаданий повреждена жилищная инфраструктура, есть пострадавшие.