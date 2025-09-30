15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 сентября
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 16:39

Россияне атаковали Днепр дронами: возникли пожары, есть раненые

30 сентября 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 30 сентября, около 16:05 в Днепре прозвучала серия взрывов, о которых почти одновременно сообщили жители разных районов города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Відомо" и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

Россияне атаковали город беспилотниками. По предварительным данным, в результате атаки есть раненые, возникли несколько пожаров.

Масштабы разрушений и количество пострадавших устанавливаются.

Напомним, также днем 30 сентября российские военные атаковали беспилотниками Харьков. Попали по Киевскому району города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр война обстрелы беспилотники дрон пострадавшие
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Захватил правоохранителя в заложники: на Днепропетровщине судили военного
30 сентября 2025, 16:55
Россияне ударили дронами по Харькову: что известно
30 сентября 2025, 16:29
На Прикарпатье ликвидировали масштабный пожар на свалке
30 сентября 2025, 16:13
На поле кукурузы в Сумской области нашли российский беспилотник
30 сентября 2025, 15:59
Три года не появлялся на службе: в Прикарпатье будут судить солдата и его командира
30 сентября 2025, 15:45
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
30 сентября 2025, 15:26
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 15:11
На Закарпатье спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу
30 сентября 2025, 14:57
Стрельба в Житомире: раненый мужчина, нападавшего задержали
30 сентября 2025, 14:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »