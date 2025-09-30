Россияне атаковали Днепр дронами: возникли пожары, есть раненые
Во вторник, 30 сентября, около 16:05 в Днепре прозвучала серия взрывов, о которых почти одновременно сообщили жители разных районов города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Відомо" и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.
Россияне атаковали город беспилотниками. По предварительным данным, в результате атаки есть раненые, возникли несколько пожаров.
Масштабы разрушений и количество пострадавших устанавливаются.
Напомним, также днем 30 сентября российские военные атаковали беспилотниками Харьков. Попали по Киевскому району города.
