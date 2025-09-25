12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 15:55

На Днепропетровщине осудили мужчину за покушение на теракт

25 сентября 2025, 15:55
Иллюстративное фото
В Днепропетровской области признали местного жителя виновным в покушении на террористический акт. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В декабре прошлого года обвиняемый в переписке в Telegram согласился совершить теракт. По инструкциям от куратора он нашел в тайнике пакет, где были две гранаты, зажигатель, электроподжиг и другие вещи. Через водителя маршрутки он получил пакет, в котором был модуль дистанционного электронного зажигания, пульт беспроводного дистанционного управления фейерверком и видеокамера.

Впоследствии мужчина изготовил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Уже 24 декабря около 6 утра злоумышленник заложил взрывное устройство и видеокамеру в заброшенном одноэтажном здании. В 7.20 на линию "102" неизвестный сообщил, что в том доме лежит мужчина со следами крови.

Когда приехали полицейские, мужчина пытался устроить взрыв с помощью пульта управления фейерверком. Когда у него ничего не вышло, он предложил еще раз вызвать полицейских, но уже около обеда.

Впоследствии полицейским сообщили, что за брошенным зданием гражданин нашел сверток с гранатами. На следующий день мужчину задержали.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.

теракт суд
