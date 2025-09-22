18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 18:30

В Запорожье охранник детского сада работал на россиян

22 сентября 2025, 18:30
Фото: СБУ
Получил приговор человек, работавший на россиян. Он корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары рашистов по прифронтовым поселкам региона.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Охранник детского сада в Запорожье оказался завербован оккупантами. Россияне "привлекли" его к работе через знакомую. Известно, что женщина была хористкой в УПЦ (МП), и сбежала на временно оккупированную территорию. Из-за нее изменник выходил на связь с куратором.

Известно, что мужчина передавал оккупантам локации гражданской застройки и объекты критической инфраструктуры региона. В частности, именно по его наведению в конце 2023 года рашисты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. Тогда в результате вражеской атаки погиб 43-летний мужчина, а также были разрушены многие жилые дома.

СБУ был задержан российским агентом в начале прошлого года. Теперь его приговорили к 15 годам заключения.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

корректировщик агент рф суд
