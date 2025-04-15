фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла новим спробам росіян здійснити серію вибухів у Вінниці. Затримані троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Для її активації російські спецслужбісти планували зробити виклик на мобільний телефон, яким була споряджена вибухівка.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали виконавців замовлення РФ, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву.

Затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київщини, яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".

Агентки прибули до Вінниці і за гроші російського ГРУ орендували квартиру. Згодом вони отримали геолокацію схрону від куратора та забрали звідти дві вибухівки.

За матеріалами справи, виготовленням вибухівки займався третій учасник групи – 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами.

У разі підриву військового авто з його власником агентки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції. Втім, СБУ зірвала їхні плани.

Під час обшуку у затриманих вилучили дві вибухівки та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ.

Фігурантам оголосили підозру, наразі вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону, який готував ліквідацію командирів ЗСУ.