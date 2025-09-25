12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 15:55

На Дніпропетровщині засудили чоловіка за замах на теракт

25 вересня 2025, 15:55
Ілюстративне фото
На Дніпропетровщині визнали місцевого жителя винним у замаху на терористичний акт. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У грудні минулого року обвинувачений у переписці у Telegram погодився вчинити теракт. За інструкціями від куратора він знайшов у схованці пакет, де були дві гранати, запал, електрозапалювач та інші речі. Через водія маршрутки він потім отримав пакунок, у якому був модуль дистанційного електронного запалювання, пульт бездротового дистанційного керування феєрверком та відеокамера.

Згодом чоловік виготовив радіокерований саморобний вибуховий пристрій. Уже 24 грудня близько 6 ранку зловмисник заклав вибуховий пристрій і відеокамеру в покинутій одноповерховій будівлі. О 7.20 на лінію "102" невідома особа повідомила, що в тому будинку лежить чоловік зі слідами крові.

Коли приїхали поліцейські, чоловік намагався влаштувати вибух за допомогою пульта керування феєрверком. Коли у нього нічого не вийшло, він запропонував ще раз викликати поліцейських, але вже близько обіду.

Згодом поліцейським повідомили, що за покинутою будівлею громадянин знайшов пакунок з гранатами. Наступного дня чоловіка затримали.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
