На Дніпропетровщині визнали місцевого жителя винним у замаху на терористичний акт. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У грудні минулого року обвинувачений у переписці у Telegram погодився вчинити теракт. За інструкціями від куратора він знайшов у схованці пакет, де були дві гранати, запал, електрозапалювач та інші речі. Через водія маршрутки він потім отримав пакунок, у якому був модуль дистанційного електронного запалювання, пульт бездротового дистанційного керування феєрверком та відеокамера.

Згодом чоловік виготовив радіокерований саморобний вибуховий пристрій. Уже 24 грудня близько 6 ранку зловмисник заклав вибуховий пристрій і відеокамеру в покинутій одноповерховій будівлі. О 7.20 на лінію "102" невідома особа повідомила, що в тому будинку лежить чоловік зі слідами крові.

Коли приїхали поліцейські, чоловік намагався влаштувати вибух за допомогою пульта керування феєрверком. Коли у нього нічого не вийшло, він запропонував ще раз викликати поліцейських, але вже близько обіду.

Згодом поліцейським повідомили, що за покинутою будівлею громадянин знайшов пакунок з гранатами. Наступного дня чоловіка затримали.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.