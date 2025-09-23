11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 19:52

На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности

23 сентября 2025, 19:52
Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области 64-летний мужчина заранее подготовил убийство 42-летнего знакомого. Причиной стал личный конфликт

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Синельниковском районе Днепропетровской области правоохранители раскрыли убийство, которое местные жители называли "загадочным исчезновением человека". В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее знакомый перестал выходить на связь и скрылся из дома. В последний раз его видели, когда он шел к ней домой, но даже на работу он потом не ходил.

Выяснилось, что последним, кто видел его, был 64-летний сосед. Правоохранители обратили на него внимание. Как стало известно, 64-летний сосед заранее планировал убийство 42-летнего знакомого. Когда 42-летний соперник проходил мимо, пенсионер придумал повод и пригласил его во двор. Там он расстрелял мужчину из автомата АКС-74, после чего спрятал тело под грудой камней, рассчитывая скрыть следы преступления.

Во время обыска у него обнаружили автомат, а также другие доказательства убийства. Предварительно, причиной могла стать ревность.

Мужчине объявили о подозрении. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве полиция расследует убийство женщины и ее 14-летней дочери. Они были найдены со следами подавления в одной из квартир Шевченковского района столицы.

убийство полиция задержание Днепр
