В Кривом Роге нашли мертвым десятиклассника
Это произошло на территории Центрально-Городского района. Там нашли 16-летнего десятиклассника мертвым
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Известно, что накануне парень скрылся из дома. Правоохранители вечером и ночью искали его в парках, карьерах и посадках. Уже 21 сентября тело в петле заметил друг семьи. Несовершеннолетнего нашли повешенным.
Отмечается, что раньше подросток не убегал из семьи и рос в хороших условиях. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.
Напомним, ранее в Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания двумя днями ранее.
На железной дороге в Киеве 13-летний подросток упал между вагонами и потерял ногуВсе новости »
17 сентября 2025, 08:09В Кривом Роге в канализации нашли недоношенный плод ребенка
16 сентября 2025, 14:11"Легла на пути": в Ровенской области под колесами поезда погибла 14-летний девочка
15 сентября 2025, 15:18
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
iPhone пережил дно океана: украинке вернул утраченный гаджет дайвер
21 сентября 2025, 19:35В Киеве произошел пожар в Эпицентре
21 сентября 2025, 19:20Ведущая Леся Никитюк призналась, покупает ли своему сыну дорогие вещи
21 сентября 2025, 18:45Оккупанты атаковали Запорожскую область более 500 раз: есть раненые
21 сентября 2025, 18:30ДТП в Харькове: столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
21 сентября 2025, 18:15В Запорожье подполье уничтожило автомобиль оккупантов
21 сентября 2025, 16:35В Полтавской области пострадал в ДТП несовершеннолетний
21 сентября 2025, 15:55В Ровенской области водитель насмерть сбил пешехода
21 сентября 2025, 15:25В Днепре судили жительницу из Донбасса, которая "сливала" координаты ВСУ
21 сентября 2025, 14:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной