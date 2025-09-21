Фото: Нацполиция

Это произошло на территории Центрально-Городского района. Там нашли 16-летнего десятиклассника мертвым

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что накануне парень скрылся из дома. Правоохранители вечером и ночью искали его в парках, карьерах и посадках. Уже 21 сентября тело в петле заметил друг семьи. Несовершеннолетнего нашли повешенным.

Отмечается, что раньше подросток не убегал из семьи и рос в хороших условиях. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.

Напомним, ранее в Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания двумя днями ранее.