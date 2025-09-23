11:45  23 вересня
23 вересня 2025, 19:52

На Дніпропетровщині чоловік розстріляв сусіда через ревнощі

23 вересня 2025, 19:52
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині 64-річний чоловік заздалегідь підготував вбивство 42-річного знайомого. Причиною став особистий конфлікт

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області правоохоронці розкрили вбивство, які місцеві жителі називали "загадковим зникненням людини". До поліції звернулась жінка та розповіла, що її знайомий перестав виходити на зв'язок та зник з дому. Востаннє його бачили, коли він йшов до неї додому, але навіть на роботу він потім не ходив.

З'ясувалось, що останнім, хто бачив його, був 64-річний сусід. Правоохоронці звернули на нього увагу. Як стало відомо, 64-річний сусід заздалегідь планував вбивство 42-річного знайомого. Коли 42-річний суперник проходив повз, пенсіонер придумав привід і запросив його у двір. Там він розстріляв чоловіка з автомата АКС-74, після чого сховав тіло під купою каміння, розраховуючи приховати сліди злочину.

Під час обшуку в нього знайшли автомат, а також інші докази вбивства. Попередньо, причиною могли стати ревнощі.

Чоловіку оголосили про підозру. Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві поліція розслідує вбивство жінки та її 14-річної доньки. Вони були знайдені зі слідами удушення в одній із квартир Шевченківського району столиці.

