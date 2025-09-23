Иллюстративное фото: pixabay

Трагедия произошла 22 сентября на перегоне между станциями "Кублич - Роскошевка" в Гайсинском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под колеса грузового поезда попал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция выясняет личность погибшего. Ему ориентировочно 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. На левом предплечье – татуировка. Был одет в военную форму без опознавательных знаков.

Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить по телефонам: (097) 670-12-29, (097) 305-49-47 или 102.

По факту происшествия начато уголовное производство.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области пассажирский поезд сообщением "Тернополь-Киев" сбил пожилую женщину. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте.