Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
22 сентября 2025, 15:29

Убийство подростка на фуникулере: суд вынес приговор экс-сотруднику УГО

22 сентября 2025, 15:29
Фото: Суспильне Новости/Лиля Гончарук
Сегодня, 22 сентября, суд принял решение по делу о гибели 16-летнего Максима Матерухина. Бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косово признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы

Об этом сообщило "Суспильне", передает RegioNews.

Прокуроры настаивали на пожизненном заключении, квалифицируя преступление как умышленное убийство, тогда как защита настаивала на версии о неосторожности.

Родители погибшего Максима назвали приговор "справедливым".

Как известно, на прошлой неделе Косов признал вину и покаялся, утверждая, что не собирался убивать подростка.

Что известно о деле

Трагедия произошла в апреле 2024 года у верхней станции киевского фуникулера у здания МИД.

По данным следствия, Косов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда начался конфликт с группой подростков, среди которых был Максим Матерухин. Схватка закончилась тем, что Косов толкнул парня. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Учитывая службу Косово в Управлении государственной охраны к моменту трагедии, дело расследовало Государственное бюро расследований. На следующий день Печерский райсуд Киева постановил взять обвиняемого под стражу без права внесения залога.

В течение нескольких месяцев мера пресечения неоднократно продолжалась, и сейчас Косов содержится в СИЗО.

Досудебное расследование завершилось 5 мая, а обвинительный акт был передан в суд 29 мая. Следствие установило, что убийство было совершено по хулиганским мотивам – отягчающее обстоятельство, позволяющее суду назначить пожизненное заключение.

