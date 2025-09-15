На Днепропетровщине мужчина ранил военного ножом во время проверки документов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Самар, что на Днепропетровщине, задержан 46-летний местный житель за посягательство на жизнь военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Самаровский районный отдел полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 12 сентября. Во время проверки документов мужчина применил газовый баллончик и нанес военному ножевое ранение. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Правоохранители оперативно задержали нападающего. На месте происшествия изъяты вещественные доказательства.

Злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, комитет Верховной Рады предлагает принять законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за оскорбления, угрозы и насилие против военнослужащих, устанавливая четко определенные сроки заключения и размеры штрафов.