15 вересня 2025, 09:16

На Дніпропетровщині чоловік поранив військового ножем під час перевірки документів

15 вересня 2025, 09:16
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті Самар, що на Дніпропетровщині, затримано 46-річного місцевого мешканця за посягання на життя військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Самарівський районний відділ поліції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що інцидент стався 12 вересня. Під час перевірки документів чоловік застосував газовий балончик і завдав військовому ножового поранення. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. На місці події вилучено речові докази.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради пропонує ухвалити законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності за образи, погрози та насильство проти військовослужбовців, встановлюючи чітко визначені терміни ув’язнення та розміри штрафів.

Дніпропетровська область військовий перевірка документів ніж ножове поранення поліція
