В Киеве мужчина за час ограбил двух детей

иллюстративное фото: из открытых источников

На Оболони 38-летний мужчина через час ограбил двоих детей в возрасте 12 и 13 лет. Он вырвал из рук подростков телефон и наушники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый ехал на велосипеде и увидел в руках 13-летней девочки мобильный телефон. Он выхватил его из рук ребенка и скрылся. Уже через час этот же мужчина сорвал с головы 12-летнего мальчика наушники.

Грабителя оперативно задержали правоохранители. Им оказался неоднократно осужденный за имущественные преступления житель столицы.

За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет заключения.

Напомним, на днях в Киеве задержали 60-летнего мужчину, грабившего и насиловавшего женщин на кладбище. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.