Фото: Нацполиция

В Житомирской области женщина потеряла свои сбережения. Это произошло после того, как аферисты получили доступ к ее данным.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

27-летняя жительница Житомира получила уведомление от подруги в социальной сети. В сообщении была просьба срочно одолжить деньги. Женщина перевела на указанный счет 7 тысяч гривен, потому что думала, что ситуация критическая.

Однако в результате оказалось, что аккаунт подруги был сломан мошенниками. Деньги попали в руки аферистов.

"В настоящее время полицейские устанавливают причастных к правонарушению в рамках уголовного производства, открытого по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи также стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.