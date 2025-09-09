В Днепре мужчина хотел перекинуть метадон через забор колонии – получил 8 лет лишения свободы

Фото: Национальная полиция

В Днепре мужчину приговорили к восьми годам заключения за нелегальное хранение и продажу наркотиков в местах лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник был задержан еще в ноябре 2023 года. Следствие установило, что мужчина заранее подготовил свертки с метадоном и собирался опрокинуть их через забор колонии с помощью рогатки.

Полицейские изъяли наркотики и задержали мужчину. Позже ему сообщили о подозрении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Прикарпатье разоблачили масштабный наркотрафик до двух тюрем. По данным правоохранителей, наркотрафик организовал 37-летний так называемый "смотрящий" по отделению колонии, в которой он отбывает четырехлетнее наказание за смертельное ДТП.