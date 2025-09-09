11:12  09 вересня
09 вересня 2025, 11:39

У Дніпрі чоловік хотів перекинути метадон через паркан колонії – отримав 8 років в'язниці

09 вересня 2025, 11:39
Фото: Національна поліція
У Дніпрі чоловіка засудили до восьми років ув'язнення за нелегальне зберігання та продаж наркотиків у місцях позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисника затримали ще в листопаді 2023 року. Слідство встановило, що чоловік заздалегідь підготував згортки з метадоном та збирався перекинути їх через паркан колонії за допомогою рогатки.

Поліцейські вилучили наркотики та затримали чоловіка. Пізніше йому повідомили про підозру.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили масштабний наркотрафік до двох в'язниць. За даними правоохоронців, наркотрафік організував 37-річний так званий "смотрящий" за відділенням колонії, у якій він відбуває чотирирічне покарання за смертельну ДТП.

На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
08 вересня 2025, 08:16
У Дніпрі чоловік підпалив будинок дружини: справу передали до суду
06 вересня 2025, 16:28
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Ярова під авіаударом: 21 загиблий, серед них – пенсіонери й працівники пошти
09 вересня 2025, 12:43
У Харкові працівниця метро врятувала життя пасажирки
09 вересня 2025, 12:25
Росія вдарила авіабомбою по цивільних на Донеччині: понад 20 загиблих
09 вересня 2025, 12:25
На Київщині ліквідовують наслідки негоди – без світла 11 тисяч абонентів
09 вересня 2025, 12:10
У Краматорську росіяни дроном вдарили по школі
09 вересня 2025, 11:58
Місткий і надійний: огляд вантажного фургона Peugeot Partner
09 вересня 2025, 11:55
На Львівщині потяг збив на смерть 32-річного чоловіка
09 вересня 2025, 11:32
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
09 вересня 2025, 11:12
В Україні за тиждень від ускладнень COVID-19 померла 21 людина
09 вересня 2025, 10:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
