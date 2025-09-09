У Дніпрі чоловік хотів перекинути метадон через паркан колонії – отримав 8 років в'язниці

Фото: Національна поліція

У Дніпрі чоловіка засудили до восьми років ув'язнення за нелегальне зберігання та продаж наркотиків у місцях позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисника затримали ще в листопаді 2023 року. Слідство встановило, що чоловік заздалегідь підготував згортки з метадоном та збирався перекинути їх через паркан колонії за допомогою рогатки.

Поліцейські вилучили наркотики та затримали чоловіка. Пізніше йому повідомили про підозру.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили масштабний наркотрафік до двох в'язниць. За даними правоохоронців, наркотрафік організував 37-річний так званий "смотрящий" за відділенням колонії, у якій він відбуває чотирирічне покарання за смертельну ДТП.